VIDEO – Lo juventino Claudio Zuliani invita a gufare il Napoli: il motivo

Claudio Zuliani invita a “gufare” il Napoli, il video sul proprio canale Youtube

Claudio Zuliani, noto giornalista di dichiarata fede juventina, sul proprio canale Youtube, invita a gufare il Napoli. Il giornalista ha pubblicato un video dove spiega come alla Juventus facciano gola i proventi del Mondiale per club, in quanto sarebbe il secondo club italiano ad aver diritto a parteciparvi.

Però, quest’anno i bianconeri sono fuori dalle coppe europee e quindi non possono incrementare il proprio punteggio, così come il Milan eliminato dalla Champions League.

L’unica squadra in grado di minacciare la qualificazione della Juventus è proprio il Napoli. Agli azzurri, però, servirà eliminare sicuramente il Barcellona e passare ai quarti di finale, dove almeno un match andrà poi vinto. Questo è il motivo per il quale per Zuliani sarebbe il caso di “gufare” gli azzurri nel doppio match contro il Barcellona.

