Lo scouting del Napoli vola in Olanda: obiettivo Gimenez

L’attaccante del Feyenoord Santiago Gimenez sarebbe attualmente il giocatore che più interesserebbe al Napoli.

Santiago Gimenez sarebbe un obiettivo primario del Napoli. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del quotidiano Il Mattino lo scouting de club sarebbe andato in Olanda per vederlo giocare dal vivo.

Di seguito quanto si legge:

“Santiago Gimenez è il nome che ha stregato tutto il Napoli. L’attaccante in forza al Feyenoord è il nome in cima alla lista dello scouting del club partenopeo. La scorsa settimana alcuni collaboratori di Meluso e Micheli sono andati a vedere dal vivo questo attaccante che in Eredivisie ha segnato già 20 reti in 23 incontri con anche 4 assist. In Champions League ha invece totalizzato 4 partite con 2 gol all’attivo. Il classe 2001 messicano è stato acquistato dal PSV per soli 6 milioni di euro dal Cruz Azul nella stagione 2022/23.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, colpo di calciomercato per il futuro: nuovo direttore sportivo, prossime ore decisive

Napoli a rischio multa: violato il regolamento della Lega Serie A

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, l’operazione simpatia da Fabio Fazio non funziona: riapre i commenti, ma è travolta dalle critiche