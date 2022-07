L’obiettivo del Napoli Solbakken: “Forse sarò in Norvegia fino a dicembre”

Ola Solbakken, obiettivo di Napoli e Roma, ha dichiarato che probabilmente per ora resterà in Norvegia.

Ola Solbakken è attualmente un giocatore del Bodo Glimt, che rientra però sia tra gli obiettivi del Napoli sia tra quelli della Roma. Di recente però il giocatore avrebbe rilasciato un’intervista in cui ha affermato che probabilmente per il momento preferisce rimanere in Norvegia almeno fino a fine anno.

Il Corriere dello Sport riporta ciò che Solbakken ha detto:

“Tra gli attaccanti è invece uscito allo scoperto Ola Solbakken, freccia del Bodo Glimt che la Roma ha bloccato da tempo: «Potrei restare in Norvegia fino a dicembre, poi andrò via». A Trigoria sarebbero contenti anche di prenderlo a parametro zero a gennaio, sistemando nel frattempo Carles Perez in Spagna.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Ostigard: formula già definita, presto un nuovo incontro

Napoli, nessun rinnovo per Mertens: l’attaccante vicino al Marsiglia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cosa dicono i sondaggi dopo la scissione nel M5s