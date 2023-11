Il Mattino – Lobotka, infortunio in nazionale: in queste ore verrà valutato il problema alla caviglia.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sull’infortunio di Stanislav Lobotka con la sua nazionale:

“Serviva una vittoria e vittoria è stata per Stanislav Lobotka e la Slovacchia. Il successo della nazionale di Ciccio Calzona per 4-2 contro l’Islanda vale il pass per i prossimi Europei 2024 che il centrocampista del Napoli giocherà con la sua nazionale. Nel finale di gara per l’azzurro anche un piccolo allarme dopo uno scontro di gioco che l’ha costretto a lasciare il campo per qualche minuto. Dopo l’aiuto dello staff medico, però, Lobotka è tornato in campo stringendo i denti e completando il match. In queste ore verrà valutato il problema alla caviglia, ma non sembrano esserci troppe conseguenze“.

