Lobotka-Napoli: il giocatore in netto miglioramento, c’è feeling con Spalletti

Stanislav Lobotka sta crescendo sempre di più con il Napoli guidato da Luciano Spalletti.

Con l’arrivo di Luciano Spalletti tante cose si sono modificate all’interno del Napoli e tra queste c’è il ruolo di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco è arrivato al Napoli lo scorso anno, senza però riuscire a trovare la sua dimensione. Fortunatamente le cose sono cambiate da quest’estate, quando Luciano Spalletti ha riposto la sua fiducia nel centrocampista. Il feeling con l’allenatore è stato sicuramente un vantaggio ed ora ha un posto da titolare.

Ecco quanto riportato da Repubblica:

“Il caso di Lobotka è eclatante: arrivò nel gennaio 2020 per 20 milioni di euro e per un anno e mezzo è stato ai margini. Quest’estate è ritornato un centrocampista diverso: ha recuperato la forma fisica e si è sentito importante. L’infortunio di Demme gli ha spalancato anche le porte del campo e finora ha risposto bene alle aspettative. È titolare nel 4-3-3 e le sue prestazioni sono in crescita. Spalletti gli ha consegnato compiti di costruzione davanti la difesa e lo slovacco non ha deluso le aspettative. Deve ritrovare continuità, le premesse di un grande feeling con Spalletti ci sono tutte.”

