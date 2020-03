Lodovica Comello è diventata mamma durante l’emergenza Coronavirus: “Ciao Teo”

Lodovica Comello è diventata mamma. L’attrice, cantante e conduttrice ha dato alla luce il suo primo figlio e nel pieno dell’emergenza Coronavirus. Lodovica Comello è la prima vip ad aver partorito nei giorni dell’epidemia. Nelle ultime giornate, Lodovica Comello aveva raccontato la sua quarantena in gravidanza, in compagnia del marito Tomas Goldschmidt. Il piccolo si chiama Teo. Lodovica Comello è la prima vip ad aver partorito durante l’emergenza Coronavirus: “Ciao Teo”, ha scritto su Instagram.

Lodovica Comello in maternità prima del Coronavirus

Come è noto, Lodovica Comello è andata in maternità qualche settimana prima che scoppiasse l’epidemia e che il Governo diramasse il decreto #iorestoacasa, con il quale ha dichiarato una ‘zona protetta’ estesa per tutta l’Italia al fine di combattere il Coronavirus. Per questo motivo, Lodovica Comello ha rinunciato alla conduzione della finalissima dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent lasciando il suo posto a Enrico Papi.

Le parole di Lodovica Comello

In un video pubblicato sui social, Lodovica Comello aveva ammesso: “È un momento assurdo per dare alla luce un bambino. A tratti sembra una barzelletta: se me l’avessero raccontato due mesi fa non ci avrei creduto, invece è tutto reale, così come è reale il fatto che non abbiamo molte alternative per andare avanti”.

Mamme! In queste ultime settimane ho lavorato, rigorosamente in smart working, per voi (e senza nemmeno sapere che sarebbe scoppiata un’epidemia e saremmo state tutte in casa a girarci i pollici!!). Parlare con voi in questi mesi, e ridere insieme sui vari #gravidrammi, mi ha dato lo spunto per creare L’ASCIUGONA.

Lodovica Comello aveva anticipato la sua operazione. La conduttrice e attrice si è raccontata attraverso le pubblicazioni social, ha affrontato i giorni della ‘quarantena’ con molta calma e interagendo molto con i suoi fan. Infine, ha lanciato podcast e video settimanale in cui ha spiegato la sua vita da mamma. Il format si chiama “L’asciugona”, un modo per raccontarsi a pochi giorni dal parto.