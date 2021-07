Longoria: “Milik alla Juventus? Ho sempre detto di non avere la sfera di cristallo”

Il presidente del Marsiglia risponde ai rumors riguardanti un possibile trasferimento di Milik alla Juventus

Pablo Longoria, presidente del Marsiglia, ha risposto ai rumors riguardanti un possibile trasferimento di Arkadiusz Milik alla Juventus nel corso della conferenza stampa di presentazione di Gerson, centrocampista brasiliano appena acquistato dal club francese.

Queste le sue parole:

“Milik alla Juventus? Ho sempre detto di non avere la sfera di cristallo. Ma lui è un giocatore dell’OM ed è molto coinvolto. Lo ringrazio per non essere andato a Euro 2020″.

