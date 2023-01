Lozano, addio in estate sempre più probabile: il sostituto arriva a costo zero

Hirving Lozano è sempre più lontano dai piani del Napoli e in estate potrebbe cedere il posto al nuovo pupillo di Giuntoli. Questo è quanto riportato dal quotidiano:

“E’ chiaro che il Napoli non vuole farsi trovare impreparato sul mercato. C’è grande progettualità nella società di ADL. Come già capitato la scorsa estate, gli azzurri avranno i sostituti pronti in cado di alcuni addii.