Lozano cambia idea e da priorità al Napoli: senza Insigne tornerà a sinistra

Corriere dello Sport – Lozano cambia idea e da priorità al Napoli: senza Insigne tornerà a giocare a sinistra.

Hirving Lozano è stato vicino, più di una volta, all’idea di dire addio alla maglia del Napoli. Tuttavia, sembrerebbe proprio che le cose siano mutate e la voglia di giocare in un ‘top club’ sia stata valutata solo come un’ipotesi da mettere in secondo piano:

“L’idea nuova è un anno a sinistra, la corsia che gli è stata spesso occupata da Insigne, che pareva potesse essere sua dal 2019 e che invece ha dovuto quasi sistematicamente osservare dalla fascia opposta. Però le situazioni sono cambiate, lo «scugnizzo» sta per prendere un aereo, direzione Toronto, e Lozano avverte la possibilità di giocare dove ha sempre fatto, quello spazio che maggiormente gli piace”.

