TUDN – Lozano: “Con Gattuso? Ho pianto molto, non mi teneva in considerazione. Adesso rimarrei per tanti anni”.

Hirving Lozano, dopo la conquista dello Scudetto, è stato intervistato per parlare del suo approdo al Napoli fino alla vittoria: “Quando è arrivato Gattuso è stato molto difficile per me. Non giocavo e non mi teneva in considerazione. Tante volte ho pianto, ero disperato, ma ho lavorato sodo, ho continuato a pensare all’obiettivo e grazie a Dio l’anno dopo è stato diverso. Vorrei restare qui davvero a lungo, qui ho fatto la storia e mi farebbe bene, ma ci sono cose che non si possono controllare e non sono nelle mie mani. Spero che si possa risolvere tutto per essere ancora qui”.

