Lozano dopo Messico-Polonia: “Abbiamo fatto una nella gara”

Hirving Lozano ha rilasciato qualche dichiarazione dopo il pareggio del Messico contro la Polonia di Piotr Zielinski.

L’attacca del Napoli Hirving Lozano è stato impegnato durante la giornata di oggi nella sfida tra Messico e Polonia. L’attaccante messicano ha avuto modo anche di incontrare il centrocampista e suo compagno di squadra Piotr Zielinski. La sfida però è terminata a reti bianche: il risultato finale è stato dunque 0-0 ed entrambe le compagini hanno portato a casa un punto.

Dopo la sfida in questione Hiving Lozano ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Il rigore dato alla Polonia è generoso, per me non c’era. La cosa più importante è che abbiamo fatto una grande partita, ognuno di noi ha svolto il suo compito per bene. Mi congratulo con i miei compagni perché hanno dato tutto in campo. Dobbiamo giocare così, con e senza palla in entrambe le fasi abbiamo fatto bene. Sono contento.”

