Lozano, futuro incerto: il messicano apre alla Mls

Il futuro di Hirving Lozano è ancora tutto da decifrare, al momento il giocatore sembrerebbe aver aperto alla Mls. Tra gli agenti e la i Los Angeles FC i colloqui sono già ad un buon punto. La meta potrebbe accontentare il giocatore, in scadenza di contratto nel 2024. Secondo quanto testimoniato, Lozano potrebbe essere ingaggiato come sostituto di Carlos Vela, e la trattativa tra le parti, come già indicato in precedenza, è già entrata nel vivo. Inoltre, il giocatore gradirebbe la destinazione.

