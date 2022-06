Lozano, l’agente: “Resterà al Napoli o andrà in Premier”

Alessandro Manfrecola, agente di Hirving Lozano, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

Alessandro Manfrecola è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare di Hirving Lozano. L’attaccante messicano ha diversi stimatori all’estero, per questo motivo potrebbe iniziare una nuova avventura lontano dal club.

“Lozano è seguito da tanti club inglesi e poi è anche seguito da Carlo Ancelotti. Non credo che l’ipotesi Real Madrid andrà in porto, piuttosto bisogna considerare la Premier League. Credo che Lozano o resta a Napoli o andrà in Inghilterra. Il Napoli non lo venderà a meno di 45 milioni.”

