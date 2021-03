Lozano, parla l’entourage: “Hirving ci sarà contro il Milan, futuro? Per lui c’è solo il Napoli”

Il suocero del messicano annuncia il ritorno in campo del Chucky

Rodrigo Obregon, suocero e membro dell’entourage di Hirving Lozano, ha rilasciato un’intervista alla testata online Minutidirecupero.it. Nel suo intervento ha annunciato l’imminente ritorno in campo del suo assistito dopo l’infortunio e ha rivelato degli spunti interessanti sul suo futuro in azzurro.

Queste le sue parole:

“Si, e credo potrà anche giocare qualche minuto. So che è molto entusiasta di questo ritorno in campo, tuttavia per il tipo di infortunio che ha avuto il suo rientro dev’essere graduale. A Milano non lo vedremo di certo in campo per 90 minuti, ma credo che gli verrà concesso uno spezzone di gara in cui tornare a prendere confidenza con il campo”. Futuro? “I confini del mondo oggi per Hirving sono circoscritti esclusivamente al territorio di Napoli e provincia. Lui e la sua famiglia si sentono napoletani, sono napoletani, e non c’è niente che lo farebbe felice quanto restare in azzurro e continuare a dare soddisfazioni ai tifosi giocando e rendendo con questa voglia e questo entusiasmo”.

