Lozano, rinnovo a ribasso o cessione: tre nomi per sostituirlo

Il Napoli è pronto a cambiare aria, ma a farlo dovrà essere anche Hirving Lozano se non darà una risposta in breve tempo alla società. I patti sono chiari: rinnovo al ribasso o cessione. Il Los Angeles Fc sarebbe interessato al giocatore, ma non è arrivata nessun riscontro dal messicano.

Se Lozano dovesse decidere di partire, le soluzioni sono tre: Zhegrova del Lille, poi dal Bologna interessa Orsolini e infine, c’è Tetè dello Shakhtar Donetsk. Quest’ultimo, dopo l’esperienza in prestito al Leicester, tornerà in Ucraina, dove può liberarsi dalla proroga della legge Fifa, come fatto da Solomon attualmente al Tottenham.

