Lozano – Sempre più vicino il ritorno al PSV

Secondo quanto riportato dalla redazione sportiva di Sky, Irving Lozano avrebbe aperto alla trattativa per l’ingaggio.

Stando all’emittente satellitare, in merito alla trattativa tra il Napoli ed il PSV, la differenza tra domanda ed offerta sarebbe solo di 5 milioni. Gli olandesi sono pronti ad offrire 10 milioni di base fissa per la cessione a titolo definitivo, mentre il Napoli valuta Lozano almeno 15 milioni. Da quanto emerge ci sono i margini per collimare le esigenze dei club e cedere l’esterno messicano in scadenza nel 2024.

