Lozano – Si avvicina la data del rientro grazie alla terapia conservativa

Tuttosport – Buone notizie per Lozano, con la terapia conservativa si avvicina il rientro: possibilità di rivederlo in campo in un mese.

Hirving Lozano è tornato in Italia e stando quanto riportato dal quotidiano, grazie alla terapia conservativa – quindi niente intervento chirurgico -, il ‘Chucky’ dovrebbe saltare sei partite e rientrare tra circa un mese:

“Salterà le sfide di campionato contro Inter, Cagliari, Lazio e Milan, oltre al doppio confronto di Europa League con il Barcellona. Nei prossimi giorni sarà visitato anche da uno specialista di fiducia del club e potrà allenarsi in palestra, evitando il campo di gioco per non rischiare una nuova lussazione. Lo staff medico del club azzurro è fiducioso e spera che il calciatore possa evitare l’intervento chirurgico con una terapia conservativa che possa permettergli di tornare in campo per il match con il Verona”.

