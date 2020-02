Lozano unica richiesta di Carlo Ancelotti sul mercato, Davide ci credeva

Si credeva in una sua esplosione, ma invece…

Hirving Lozano è stato l’acquisto più oneroso nella storia del club azzurro, ma ad oggi ha deluso le aspettative. Esordio con gol nella sfortunata trasferta di Torino contro la Juventus, poi un lampo contro il Salisburgo in Champions. In mezzo tante occasioni perse e prove non convincenti, che l’hanno relegato spesso in panchina e nell’ultima partita addirittura in tribuna. Nell edizione odierna del Il Mattino, viene svelato un retroscena sulla trattativa che ha portato il messicano a Napoli. Ancelotti sotto consiglio del figlio avrebbe spinto per il suo arrivo, tanto da richiederlo per due anni di seguito. Davide credeva in un esplosione del giocatore, che invece di fatto non è mai avvenuta. Qualche sirena di mercato lo dà in partenza per Liverpool, sponda Everton, dove troverebbe l’ex Napoli che potrebbe dargli nuovamente fiducia.

