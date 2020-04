Luca Argentero compie 42 anni a Pasqua, “Ma il regalo è qua” scrive abbracciando Cristina Marino

Luca Argentero compie 42 anni il giorno di Pasqua. È un compleanno speciale quello appena festeggiato, e non solo a causa dell’eccezionale momento storico che stiamo vivendo. Lo è perché Luca diventerà padre per la prima volta tra poche settimane. La compagna Cristina Marino è incinta e il suo regalo per il compagno arriverà a brevissimo. Lo sa soprattutto lui che conta i giorni, sorride alla splendida fidanzata abbracciando il suo pancione e scrive: “Grazie per i millemila auguri. Il regalo più bello è qua. Buona Pasqua a tutti voi, buona rinascita”. Cristina gli fa eco e, pubblicando un’altra foto con lo stesso sfondo, aggiunge: “In questo emozionante nostro nuovo inizio… AUGURI A TE AMORE MIO”.

Luca Argentero e Cristina Marino aspettano una bambina

Luca e la compagna Cristina aspettano una bambina e sarà la prima figlia per entrambi. Lo ha svelato l’attrice nel corso di un’intervista a Verissimo: “Sarà una femmina, per la gioia del papà. Non l’avrei mai detto, ero certa che sarei stata madre di un maschio, e invece”. Una bambina che porta la famiglia a quota tre, solo per il momento però. Cristina ha rivelato che le piacerebbe avere almeno altri due figli.

Argentero e Cristina non programmano le nozze

L’arrivo della prima figlia ha spinto i due ad allontanare l’idea di sposarsi, almeno nel breve periodo. “Dovevamo sposarci, ma non avevamo ancora definito niente. Mi sarebbe piaciuta una cosa molto semplice e quindi non c’era bisogno di una grande organizzazione. Tra poco, però, diventeremo tre. Quindi abbiamo deciso di posticipare il matrimonio. Non c’è fretta: c’è l’amore e ci sarà una creatura” ha fatto sapere l’attrice, confermando di avere deciso di rimandare il matrimonio. Una data non è ancora prevista.