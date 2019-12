Luca Onestini ospite a Rivelo: “Con Ivana amore a gonfie vele, di lei mi posso fidare”

L’amore è scoppiato dentro alla casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati. Luca Onestini racconta del tuo rapporto con la bella Ivana Mrazova, ospite nel salotto di Rivelo, con Lorella Boccia, nella puntata che andrà in onda giovedì 2 gennaio alle 21:10 su Real Time.

Luca Onestini: “Da piccolo sognavo di fare il calciatore”

Modello, speaker radiofonico, ex calciatore, Luca Onestini si è fatto amare dal pubblico italiano e sui social è ammiratissimo. La padrona di casa gli chiede dei suoi sogni nel cassetto e lui, che nel 2013 ha persino vinto il titolo di Mister Italia, racconta così la sua scelta di ripartire dall’Università:

Sogni? Ne ho sempre avuti tantissimi, mi sono sempre definito un sognatore. Quello che avevo da bambino era di fare il calciatore… Sognavo di giocare nel Bologna, la mia squadra di sempre. Poi a 17 anni ho auto un infortunio importante… Mi sono dovuto operare e sono stato fermo 1 anno e mezzo ed è finito tutto. Sono rimasto talmente scioccato… ho pensato ‘e adesso cosa faccio?’. Sono ripartito dall’università.

Al Grande Fratello l’amicizia con Raffaello Tonon

Della sua esperienza dentro la casa più spiata d’Italia Luca Onestini ricorda non solo la fortuna di aver conosciuto la sua compagna Ivana, ma anche l’amicizia nata con Raffaello Tonon, due persone a lui davvero molto care:

Non avevo mai avuto la fortuna di incontrare un amico come lui… di cui fidarsi ciecamente… non è mai finito il nostro Grande Fratello.

A proposito di Grande Fratello, all’ex Mister Italia qualcosa non è proprio andato giù. Si tratta di suo fratello Gianmarco, che ha partecipato al reality nella sua ultima edizione, con il quale non è riuscito a mettersi in contatto:

Nonostante le richieste, gli autori non mi hanno fatto entrare nella casa per supportare mio fratello… ma ci ho parlato lo stesso… mi son preso il mio megafono perché era l’unico modo per parlare con lui. Sono riuscito a comunicare solo con quello. Il mio video ha avuto più di 7 milioni di visualizzazioni… credo che sia una dimostrazione che forse erano state fatte delle scelte sbagliate…

L’amore con Ivana Mrazova

Parlando di amore invece, tutto sembra procedere nel migliore dei modi e, come ha confessato lui stesso a Lorella Boccia, il rapporto con la modella ceca si basa su una reciproca fiducia:

Credo che tante persone ci vogliono veramente bene perché non ci chiediamo il motivo di cosa piace, cosa no… siamo semplicemente noi, lo saremmo anche se la gente non approvasse alcune cose che facciamo. Nel nostro rapporto lei è la mia spalla e io sono la sua. Andiamo avanti a braccetto, credo sia la cosa più importante di una coppia. So che di Ivana mi posso fidare. Vedo in lei sfumature sempre diverse.

Recentemente i due gieffini sono stati ospiti su Rai1 da Caterina Balivo a Vieni da me. Ivana aveva raccontato del periodo difficile che aveva attraversato da poco, per via di un piccolo intervento chirurgico che l’ha tenuta lontana dall’Italia per qualche tempo. L’ex tronista romagnolo non aveva potuto starle accanto per motivi di lavoro, così si era vociferato di una presunta crisi tra la coppia. A smentita delle voci, Luca si era presentato in studio con un mazzo di rose rosse per la sua dolce metà, con tanto di dedica. Di matrimonio però, ancora non si parla. Alla domanda della Balivo sulle possibili nozze aveva risposto: “Siamo troppo giovani per quello. Prima mi voglio laureare, mi mancano ancora due anni di università”.