Luca Onestini smentisce la crisi con Ivana Mrazova: “Vi compatisco, la vita vi ha preso a schiaffi”

Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno vissuto distanti per due mesi e mezzo a causa dell’emergenza Coronavirus. In un primo momento, la modella è rimasta bloccata in Repubblica Ceca dalla sua famiglia. Alcuni giorni fa, è riuscita a tornare in Italia ma dovrà trascorrere due settimane in quarantena prima di poter riabbracciare Luca Onestini.

Ivana Mrazova in quarantena a Milano

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati da due anni. La loro relazione è nata poco dopo la fine dell’avventura nella casa del Grande Fratello. Da allora, non si sono più lasciati. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha rivolto una tenera dedica alla sua compagna, rimarcando quanto abbia sentito la sua mancanza in questi mesi. Per fortuna, però, presto potrà riabbracciarla e ricominciare a condividere la quotidianità con lei:

“Oggi sono 2 mesi e mezzo che non ci vediamo, ma grazie a Dio siamo nuovamente vicini. Vi ho promesso di condividere sorrisi e non rotture di cogl***i e questo è un sorriso enorme. Siamo una cosa sola e questo periodo lontani non ha fatto altro che rendermi ancora più consapevole di questo. […] Tornando a ciò che più conta, torno a te. Ti amo piccola, manca poco“.

Luca Onestini smentisce la crisi con Ivana Mrazova

Luca Onestini ne ha approfittato anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il giovane ha replicato a quanti hanno insinuato che questo periodo di lontananza tra lui e Ivana Mrazova fosse dovuto a una crisi di coppia. Onestini ha smentito seccamente questa eventualità e ha avuto parole decisamente dure per chi ha diffuso tale indiscrezione:

“In tanti hanno parlato a vanvera su di noi durante questo periodo di lontananza ma ognuno dice ciò che il suo ‘cervello’ gli permette di dire quindi, compatiamoli e andiamo avanti…la vita ha riservato loro schiaffi più forti di ogni mia parola”.