Luca Vismara: “Ho perso mia nonna, non ho detto niente a nessuno. Lei ha avuto un funerale”

Sono giorni particolarmente intensi per Luca Vismara, il cantante ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, che si trova a fare i conti con il dolore della perdita, quella di sua nonna Carla che è scomparsa lo scorso 28 febbraio. Oggi sarebbe stato il suo compleanno e in questa giornata così speciale, il 28enne ha reso partecipi i suoi fan di questo triste evento di cui, prima d’ora, nessuno era venuto a conoscenza, se non le persone a lui più vicine. Come spiega in un lungo messaggio su Instagram è riuscito a salutare la nonna per l’ultima volta durante il funerale, rito a cui migliaia di persone che hanno perso i loro cari hanno dovuto rinunciare in questo periodo, come imposto dalle norme contro la diffusione del coronavirus.

Oggi la nonna avrebbe compiuto 96 anni

La dipartita di una persona cara è un evento che in qualsiasi circostanza turba coloro che restano a piangere la sua scomparsa, ma Luca Vismara confida in un lungo messaggio che affianca ad alcune foto in ricordo della sua adorata nonna, che in questi giorni non è riuscito a commuoversi per questa perdita. La paura di essere indelicato nei confronti di coloro che non hanno avuto l’opportunità di salutare le persone care per l’ultima volta, lo ha fatto desistere dal diffondere questa notizia tramite social, proprio perché nonna Carla, invece, ha avuto il suo ultimo saluto, come racconta il cantante:

Ho perso mia nonna. Nonna Carla, mamma di mia mamma Viviana, se n’è andata il 28 febbraio scorso.

Oggi avrebbe compiuto 96 anni, sarebbe stato il suo compleanno. Oggi non ci sono torte, non ci sono candeline da spegnere. Non ho detto nulla a nessuno. Se n’è andata appena prima che scoppiasse tutto il casino che ci ha travolto. Ci ha lasciato con l’ultimo gesto d’amore: abbiamo potuto salutarla per l’ultima volta, ha avuto un funerale. Ai lutti, per fortuna, non sono abituato. Non ho detto nulla perché ho persino pensato di esser stato più fortunato di altre famiglie che un funerale non l’hanno potuto celebrare per i propri cari. È stata una bella botta. Eppure non riesco a piangere. Chi l’ha conosciuta, sa che il suo sorriso era così travolgente che mi è tuttora impossibile pensarla senza farlo. Si è spenta di vecchiaia, ha avuto una vita così felice e piena d’amore che chiunque vorrebbe arrivare alla soglia dei cent’anni come lei. Con la bellezza interiore ed esteriore che non sfioriva (aveva tutti i denti suoi!). Le devo il sorriso. Sorriso che mai nessuno potrà levarmi. Nemmeno la fine della vita. Buon compleanno, nonna.

Chi è Luca Vismara

Luca Vismara, 28enne originario di Bellusco, una cittadina vicino Monza, si è fatto conoscere sul piccolo schermo per aver partecipato alla 17esima edizione di Amici come cantante, sebbene non abbia avuto il riscontro che aspettava dalla giuria che, infatti, non l’ha premiato portandolo alla fase del finale del programma. In seguito alla sua partecipazione nella scuola di Amici, però, ha pubblicato anche alcuni singoli come In my arms, The One e L’Amore ci salverà. Dopo l’esperienza nel talent show di Canale 5, ha partecipato all’edizione del 2019 de “L’Isola dei Famosi“, dove si è classificato al terzo posto. Durante il reality show si è distinto per il suo carattere pungente e polemico, tanto che non sono mancati gli scontri con gli altri naufraghi.