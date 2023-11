Spalletti su Garcia: “Ingiusto fare confronti col passato che fa parte di una storia bellissima”

Spalletti parla di Garcia nel corso della conferenza stampa della Nazionale italiana

Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa della Nazionale italiana ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione Garcia Napoli. Di seguito le parole del Ct:

Spalletti:

Esonero Garcia, Spalletti torna a parlare del Napoli

“Mi ero preparato la risposta sul Napoli. Non credo sia giusto per Garcia fare paragoni o confronti con il passato. Ogni allenatore ha idee e storia. Deve essere giudicato per tutto: per chi sei, per tentativo di creare miglioramenti. Io lo stimo molto Garcia. Ha fatto vedere di essere perbene ed equilibrato. Non è stato giusto dal primo momento fare confronti con passato recente che fa parte di una storia bellissima, perché è stata una emozione bellissima”

