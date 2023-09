L’Udinese perde Ebosse, il difensore salterà anche il Napoli

Il difensore dell’Udinese Enzo Ebosse sarà costretto ad uno stop di circa sei mesi a causa di un’operazione al ginocchio.

Enzo Ebosse salterà numerose gare con l’Udinese, tra cui quella contro il Napoli in programma il prossimo 27 settembre. Il giocatore è reduce di un’operazione dopo un infortunio al ginocchio, dunque gli aspetterebbe un lungo stop.

Di seguito ecco quanto riportato da Sportmediaset:

“Emergenza difesa per l’Udinese che deve far i conti con gli infortuni che hanno caratterizzato questa prima fase di stagione. Andrea Sottil non avrà a disposizione per sei mesi Enzo Ebosse, operato al ginocchio destro dopo l’infortunio patito contro il Cagliari.

Rientrato dopo diversi mesi di riabilitazione, il difensore camerunense ha patito un infortunio del legamento crociato che ha costretto all’intervento svolto a Villa Stuart (Roma) dal professor Mariani.

Per il match contro la Fiorentina la formazione bianconera dovrà far a meno anche di Adam Masina (problema a un piede) e di Christian Kabasele obbligando Sottil a schierare Alex Guessand e Thomas Kristensen. Ai box rimangono anche Vivaldo Semedo, Davide Padelli, Keinan Davis e i lungo degenti Kingsley Ehizibue e Gerard Deulofeu.”

