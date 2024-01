Tuttomercatoweb.com – L’Udinese schiera Samardzic, Napoli sempre più lontano

L’edizione del portale online, ha lasciato intendere che Lazar Samardzic potrebbe militare in casa Udinese fino a giugno. Questo è quanto riportato a riguardo: “La partita ha qualcosa di importante da dire già dalle formazioni ufficiali. Nell’undici iniziale Cioffi rispetta le previsioni, ma inserendo Samardzic nell’undici titolare a quasi un mese di distanza dall’ultimo gettone dal primo minuto, trovato contro il Torino.

Una scelta che inevitabilmente può anche avere una lettura in ottica mercato visti i tanti rumors sullo sgonfiamento della trattativa con il Napoli e le voci di una Juventus interessata sì, ma per giugno. Il serbo mette in panchina un Payero vittima di un affaticamento muscolare dell’ultimo minuto”.

