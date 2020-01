Luigi Berlusconi si sposa, in estate il matrimonio con Federica Fumagalli

Secondo quanto ha rivelato il settimanale Chi, il piccolo di casa Berlusconi è pronto alle nozze. Classe 1988, ultimo figlio del leader di Forza Italia nato dall’amore con Veronica Lario, Luigi Berlusconi avrebbe pensato ad una proposta romantica in grande stile, chiedendo la mano alla fidanzata Federica Fumagalli la notte di Natale. Fidanzati da 9 anni, i due ragazzi sembrano molto affiatati, così come testimoniano gli scatti di Chi, che li sorprende mano nella mano, in un caldo bacio sulla neve. Luigi e Federica si conoscono dai tempi dell’università: il loro amore sarebbe sbocciato tra i banchi della Facoltà di Economia, alla Bocconi di Milano.

Luigi e Federica vivranno in una villa di famiglia a Milano

Entrambi sono molto riservati e in questi anni sono sempre stati molto attenti a tenere il loro rapporto lontano dalle indiscrezioni del gossip. La notizia delle nozze sembra essere ufficiale, ma come era prevedibile i dettagli sulla cerimonia sono ancora inediti e molto probabilmente le nozze saranno più che blindate rispetto a fotografi e giornalisti. Ciò che il settimanale Chi è riuscito a scoprire però, è che la giovane coppia dopo il matrimonio andrà a vivere in una splendida villa di famiglia di proprietà del padre Silvio, in via Rovani, in pieno centro a Milano. La villa non è nuova al gossip anzi, è stata spesso discussa per aver ospitato meeting politici e sportivi importanti. Al momento in fase di ristrutturazione, si prepara ad essere la dimora dei due ragazzi e dei loro pastori tedeschi Uno e Arturo, ma per il momento nessun figlio in arrivo. Nonostante i rumors degli ultimi mesi parlassero di una possibile gravidanza di Federica, i due avrebbero smentito.

Chi è Federica Fumagalli

Originaria di Sirone (Lecco), Federica Fumagalli è una professionista delle pubbliche relazioni e lavora come pr nei locali di Milano. Secondo alcune indiscrezioni, dopo un periodo di gavetta la ragazza starebbe iniziando un’attività in proprio. Nonostante alcune paparazzate che nel corso degli anni li hanno mostrati in vacanza, tra la Sardegna e Saint Moritz, la coppia si è mostrata molto poco al pubblico. Luigi Berlusconi, 32 anni, è un imprenditore e segue il business di famiglia, possedendo una quota di minoranza di Fininvest oltre ad investire su una startup. L’ex premier sembra vedere di buon occhio la sua relazione con Federica e in un’intervista, del figlio più piccolo aveva detto: “È intelligente, umile, rispettoso e si fa voler bene dalla gente che incontra”.