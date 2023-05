Luigi De Laurentiis: “Felice per il Napoli e per mio padre”

Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio, ha rilasciato alcune dichiarazioni sullo Scudetto del Napoli ai microfoni di “Radio Punto Nuovo”.

Luigi De Laurentiis, figlio del Presidente del Napoli, ha parlato della vittoria dello Scudetto da parte del Napoli. Ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” quest’ultimo si è detto felice non solo per il raggiungimento del suddetto traguardo, ma anche per la commozione d suo padre.

“Sono felicissimo per il traguardo che è riuscito a raggiungere il Napoli. Ieri ho seguito la partita in televisione e ho guardato commosso l’emozione di mio padre Aurelio per aver raggiunto questo risultato. È stata davvero una serata di grandi emozioni.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Koulibaly: “Abbiamo aspettato tanto ma oggi è fatta”

Compleanno in casa Napoli, Gaetano compie 23 anni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 05 Maggio 2023 a cura di Artemis