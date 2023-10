De Laurentiis ha deciso di esonerarlo : avvio di campionato al disotto delle aspettative

De Laurentiis ha deciso di esonerare il Tecnico del Bari

Luigi De Laurentiis presidente del Bari ha deciso di esonerare il tecnico Michele Mignani dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative.

La squadra pugliese finora ha raccolto solo 10 punti in nove giornate con solo una vittoria a fronte di ben sette pareggi. Un cammino che stenta a decollare per una squadra che lo scorso anno ha visto sfumare in extremis la promozione in Serie A e che probabilmente non ha ancora eliminato tutte le scorie. A pagare sarà dunque l’allenatore come riporta Sky Sport spiegando che ormai si attende solo l’annuncio ufficiale del club.

Per la sostituzione in pole c’è Pasquale Marino che nelle ultime ore ha sopravanzato Luca D’Angelo, Filippo Inzaghi e Fabio Liverani.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Fiorentina, la lista dei giocatori convocati per il Napoli: una novità

La previsione di Cassano: “Un calciatore del Napoli diventerà come Calhanoglu”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”