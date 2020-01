Luigi Favoloso si fa vivo sui social: “Sono in Armenia, basta scrivere ca***te su di me”

Sembra vicino alla soluzione il mistero sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso, un giallo trash degno di una puntata di Chi l’ha visto (del resto, ne ha parlato persino lo stesso programma di Federica Sciarelli). Perché l’ex concorrente del Grande Fratello è finalmente uscito allo scoperto e si è fatto vivo per la prima volta sui social dopo ben 26 giorni di assenza. Prima la denuncia di sparizione da parte della madre, poi le accuse della ex Nina Moric, secondo cui Favoloso avrebbe picchiato sia lei che suo figlio Carlos, hanno creato un bizzarro caso mediatico dai contorni quanto mai foschi. Ora, Luigi Mario ha pubblicato una Instagram Stories, dove ha svelato di essere a Erevan, in Armenia.

Il messaggio di Luigi Mario Favoloso

Favoloso, dunque, non si troverebbe più in Svizzera, dove il settimanale Chi lo ha paparazzato qualche giorno fa. Ha interrotto il silenzio social mostrando le immagini di una piazza, che si è rivelata essere quella della capitale armena, come segnalato anche da Pomeriggio 5. Poi ha pubblicato un altro video in cui ha parlato personalmente, mostrando insofferenza nei confronti delle notizie uscite su di lui.

La mia domanda è: non avete paura che i miei timbri sul passaporto inchiodino le vostre ca***te? E soprattutto non pensate che una persona che resta così tranquilla in viaggio è perché non ha nulla da temere e nulla da nascondere? Comunque visto che neanche se ve lo faccio vedere riuscite a capire dove sono, ve lo dico: questa è Erevan, la capitale dell’Armenia. Ve lo faccio vedere solo perché stanotte sarò già in un’altra città e in un’altra nazione. State dicendo un mucchio di ca***te. Offro mille euro al primo giornalista che scrive una cosa esatta.

Le accuse di violenze da Nina Moric

Favoloso sostiene dunque di non avere nulla da temere, una dichiarazione che sembra smentire le accuse di Nina Moric. La modella, con cui la relazione è finita poco dopo Natale, ha sporto denuncia contro l’ex: “Luigi ha picchiato Carlos, una sola volta, e da quel momento è uscito dalla mia vita. La denuncia è stata fatta e depositata, è un segreto istruttorio e non posso parlarne nel dettaglio perché divulgarla è reato. C’è anche un referto medico dell’ospedale che lo prova. Ha picchiato diverse volte anche me. Non dico tutti i giorni, ma ci sono stati dei momenti. Io sono sempre rimasta con lui e questo è stato il mio errore. Io chiedo a Luigi di tornare. Non deve avere paura di me o di Fabrizio Corona, ma deve affrontare la giustizia“. Non è chiaro, comunque, il motivo che ha spinto l’ex gieffino a recarsi addirittura nello stato caucasico, dopo un presunto giro per varie località d’Europa. La IG story prelude probabilmente a un ritorno in Italia e a un’ospitata televisiva. Secondo Dagospia, Favoloso potrebbe essere a Live – Non è la D’Urso già domenica 26 gennaio.