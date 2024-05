La Gazzetta dello Sport – Luis Alberto è un’idea concreta per il Napoli: scambio con Simeone

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro del centrocampo del Napoli. La società dovrà salutare Piotr Zielinski, che a fine stagione approderà all’Inter. Dunque, dopo un sondaggio e un’offerta da 40 milioni per Sudakov, gli azzurri dovranno trovare un altro profilo che possa adattarsi alle esigenze della rosa.

Intanto il quotidiano ha avanzato un’ipotesi, si tratterebbe di uno scambio: Luis Alberto, in uscita dalla Lazio, per Giovanni Simeone che vorrebbe un ruolo da protagonista nella prossima stagione. Lotito vorrebbe 15 milioni, ma un ipotetico scambio con l’argentino potrebbe cambiare le carte in tavola.

