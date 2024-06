Sky Sport – Lukaku è il primo della lista per sostituire Osimhen

Il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, è intervenuto in diretta a ‘Calciomercato l’originale’, per parlare del futuro in attacco del Napoli. Victor Osimhen è la prima pedina da sostituire, ha una clausola da 130 milioni e solo alcuni club hanno provato ad approcciare con ADL. Tra questi il Chelsea, ma senza arrivare a una conclusione positiva. Resta l’Arsenal, meta preferita dall’attaccante, ma il prezzo della clausola è ritenuto decisamente troppo alto. Dunque, il patron dovrà tenere conto del fatto che arriveranno offerte a ribasso.

I nomi in lista per sostituire Osi sono Romelu Lukaku, che è il primo della lista e poi c’è Dovbyk del Girona. Conte ha già chiamato in via preventiva Lukaku, definendolo l’erede del nigeriano. A oggi il Chelsea non vuole aprire al prestito, ma incassare i 38 milioni di sterline previsti nel proprio bilancio. Non sarà facile arrivare ad un accordo in tempi brevi.

