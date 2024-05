La Gazzetta dello Sport – Lukaku è l’erede di Osimhen: per Conte è la prima scelta

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile arrivo di Romelu Lukaku al Napoli. Per Conte è la prima scelta, dopo la partenza di Victor Osimhen: “Jonathan David e Santiago Gimenez erano i primi obiettivi, ma senza Champions sono destinati ad altri lidi. E allora perché non valutare seriamente la posizione di Lukaku, che il Chelsea vuole cedere dopo anni di capricci e incomprensioni? Rom in Italia fa ancora la differenza e, in caso di arrivo sulla panchina di Conte, diventerebbe l’obiettivo primario per l’attacco.

Il Chelsea è disposto a inserire il cartellino di Lukaku nell’offerta da presentare al Napoli per Osimhen, che invece andrebbe via senza dove discutere con Aurelio De Laurentiis a fronte del pagamento della clausola rescissoria da circa 130 milioni di euro. Soldi che il Chelsea potrebbe investire, ma ritrovandosi poi a gestire ancora il problema Lukaku”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ultimissimi aggiornamenti da Castel Volturno: il report odierno

Calciomercato Napoli – L’ag. di Baniya: “Stiamo parlando con gli azzurri”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi