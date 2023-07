Corriere dello Sport – Lukaku pensa solo alla Juventus: il belga vuole unirsi alla squadra.

Questo è quanto riportato dal quotidiano, in merito al futuro di Romelu Lukaku: “Big Rom che si allena aspettando la Juve. Nell’ultima settimana di nuovo c’è stata l’escalation di post e messaggi, perché dopo tanto tempo in silenzio e in risposta a critiche e ricostruzioni qualche presa di posizione si era resa necessaria. «Aspettalo l’accordo» è il verso di Dmx, rapper statunitense, ma è anche il momento dell’attaccante belga che non vede l’ora di dare seguito all’accordo trovato con la Juve settimane fa. Non tanto per il triennale da 9 milioni a stagione quanto per la voglia di cominciare a lavorare con Allegri e Giuntoli, tecnico e dt che si sono ritrovati d’accordo in un attimo quando hanno parlato dell’ipotesi di prendere l’ex Inter”.

Fonte foto: Flickr.com

