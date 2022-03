L’ultima di Lorenzo contro il Milan: servirà la sua versione migliore

La Gazzetta dello Sport – Occhi puntati su Lorenzo Insigne: servirà massima concentrazione contro il Milan.

Le parole del quotidiano sull’ultima sfida di Lorenzo Insigne contro il Milan:

“Al tramonto della sua avventura napoletana, Lorenzo può regalare la gioia che per due volte ha regalato Diego alla città. I napoletani sanno che, senza il miglior Insigne, l’impresa sarebbe difficilmente realizzabile. I milanisti sanno che, con Ibra acciaccato, con il vecchio Giroud che si accende ad intermittenza, con la rifinitura affannata, con Kessie trequartista, gli strappi potenti e solitari di Leao sono un bene rifugio, come l’oro. Insigne, Canada o non Canada, addio o non addio, ha vissuto una stagione d’involuzione; Leao, che sembra vicino al rinnovo, sta vivendo la stagione della consacrazione”.

Per Insigne è una partita speciale anche per un’altra ragione: “E’ l’ultima della carriera contro una grande da scudetto. Lo aspettano ancora uno scontro diretto (Atalanta) e una rivale storica (Roma). Ma mai più Inter, Milan e Juve, mai più strisce. Solo la frontiera americana”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Dalla Spagna: il Barcellona segue Fabian Ruiz e Koulibaly.

Milan: Ibrahimovic verso il recupero a sorpresa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Dagli appalti alla concorrenza e il Csm, le prossime ‘spine’ di Draghi