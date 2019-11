Lutto per Gessica Notaro, è morta la nonna: “Eri e sarai la nostra guida”

Grave lutto per Gessica Notaro, che ha appena perso la nonna. L’ex finalista di Miss Italia, cantante e ballerina ha pubblicato un lungo messaggio di cordoglio insieme a un video ricordo che la mostra insieme alla nonna Piera, da lei definita “una grande donna” e una “guida” per tutta la famiglia. La signora Piera era argentina, come la mamma della Notaro.

Il messaggio di addio di Gessica Notaro alla nonna

“Oggi se ne va una GRANDE DONNA, fonte di immensa ispirazione per la nostra famiglia e non solo“, ha scritto Gessica sui suoi social, “Lei, che con la sua tenacia ci ha insegnato che nella vita puoi ottenere ciò che vuoi se lo desideri fortemente e che ha amato la vita e tutti noi fino al suo ultimo respiro. Ora la lasciamo andare con la consapevolezza che avrà già incontrato suo marito Gianni che tanto le mancava e le lasciamo vivere in pace la sua Nuova Vita. Grazie per tutto quello che hai fatto per me da quando ero bambina, grazie per tutto l’amore che ci hai dato e per essere sempre stata la nostra Guida.. speriamo tu possa continuare ad esserlo anche ora. Per noi sarai sempre qui, viva più che mai!!!! Ti vogliamo un mondo di bene Nonna Piera Tu Viejita”.

Una vita difficile per Gessica Notaro: i lutti della Miss

Una nuova perdita per la Notaro, che certamente non ha avuto una vita facile. Molti anni fa, quando era appena ventenne, perse il padre; appena otto mesi dopo seguì anche la scomparsa del fratello, morto suicida: ” Ancora non sappiamo perché ha preso questa decisione“, ha raccontato lei di recente a Vieni da me. Poi, nel gennaio 2017, la sua vita e la sua carriera sono state sconvolte dall’aggressione subita dal fidanzato, che le gettò sul volto dell’acido ed è stato condannato in secondo grado a 15 anni di carcere. Gessica ha superato i momenti ardui con grande forza, un dono che probabilmente le è stato trasmesso proprio dall’amata nonna.