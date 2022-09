Lutto per la famiglia Insigne, Lorenzo fa una richiesta al Toronto

L’ex capitano del Napoli Lorenz Insigne ha fatto una richiesta al Toronto dopo essere stato colpito da un grave lutto familiare.

La famiglia di Lorenzo Insigne è stata colpita da un grave lutto familiare. La moglie dello storico capitano del Napoli Jenny Darone ha perso la bambina che portava in grembo da sei mesi. Lorenzo Insigne ha dunque deciso di fare una richiesta al Toronto, ovvero quella di prendere una pausa dal calcio.

Il quotidiano Tuttosport riporta qualche dettaglio in più sulla vicenda:

“Il lutto ha profondamente segnato il giocatore e i suoi affetti più cari: per questo ha chiesto e ottenuto da Toronto di potersi prendere un pausa dal calcio. Toronto aveva anticipato con una nota ufficiale l’8 settembre che Insigne stava affrontando una delicata situazione familiare, che non si sarebbe allenato e che Mimmo Criscito sarebbe stato accanto all’amico e compagno di squadra in un momento così complicato.”

