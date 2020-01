“Ma lei è parente del Ken umano?”: a UeD arriva Alessia, corteggiatrice di Samuel Baiocchi

“Scusi, ma lei è parente del Ken umano?”: così Tina Cipollari accoglie Alessia, nuova corteggiatrice di Samuel Baiocchi, a Uomini e Donne. La battuta dell’opinionista, che ha fatto il giro della rete fino a diventare virale, è riferita alla presunta somiglianza tra la donna e il celebre Rodrigo Alves, transessuale conosciuto in tutto il mondo per gli interventi di chirurgia estetica estrema cui si è sottoposto. Palese l’imbarazzo della donna che ha sorriso per cortesia, senza premurarsi di rispondere all’opinionista. Si è scusata imbarazzata Maria De Filippi che ha immediatamente intercettato la difficoltà della nuova ospite.

Chi è Alessia, nuova corteggiatrice di Samuel Baiocchi

Alessia ha 47 anni e viene da Modena. Sono le uniche informazioni disponibili, almeno per il momento, sul suo conto. Ha chiesto di corteggiare Samuel Baiocchi, uno dei volti storici del dating show condotto da Maria De Filippi, ex compagno di Elga Profili. “Cercavi una principessa e sono arrivata” ha detto sorridente al cavaliere. Samuel ha deciso di tenerla, accantonando la conoscenza con Aurora dopo una sola uscita.

Samuel Baiocchi ha baciato Aurora

Samuel, dopo essere uscito a cena con Aurora, ha deciso di accantonare la conoscenza con l’ex rivale di Gemma Galgani a favore della nuova arrivata Alessia. Tra i due ci sarebbe stato un bacio sentito che però non sarebbe riuscito a innescare nel cavaliere la voglia di concedere un’esclusiva alla dama 47enne. Proprio sull’età della donna sono arrivati alcuni poco eleganti commenti. “Mi chiedevo quanti anni avessero. Faccio fatica a immaginare questa coppia perché lei sembra più grande” ha detto Roberta Di Padua. Si è accodata Tina Cipollari: “Lei ha 47 anni ma sembra più grande”. Poco dopo l’ha accusata di mentire a proposito della sua vita sentimentale: “Vai in giro a dire che sono 6 anni che non stai con un uomo. Ma chi ci crede?”.

