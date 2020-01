Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020: programma, orario e tv

Giovedì (16 gennaio) si svolgerà la sfida tra Maccabi Tel Aviv e Olimpia Milano, match valido per la ventesima giornata dell’Eurolega 2019-2020 di basket. Il programma della partita prevede un orario d’inizio alle 20.05 presso la Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv, seconda trasferta consecutiva delle scarpette rosse questa settimana dopo il match di martedì contro l’Anadolu Efes Istanbul.

Dopo un periodo difficile l’Olimpia ha vinto le ultime due partite casalinghe, di misura e senza convincere contro lo Zenit San Pietroburgo, più nettamente e mostrando un bel gioco contro il Panathinaikos in uno scontro diretto che ha fatto risalire la squadra di Ettore Messina in sesta posizione. Come detto, però, ora per Sergio Rodriguez e compagni arrivano due insidiose trasferte contro la prima della classe, l’Istanbul, e Tel Aviv, attualmente quarta. Una settimana che può essere uno spartiacque in positivo per la stagione dell’Olimpia, ma al tempo stesso può far riemergere dubbi e incertezze e farla scivolare in piena lotta per restare nella top 8 di Eurolega.

Il Maccabi, invece, ha perso due delle ultime tre partite disputate, vincendo l’ultima trasferta in casa dell’Alba Berlino. Anche per gli israeliani, comunque, questa non sarà una settimana facile, visto che prima di ospitare l’Olimpia sarà impegnata, sempre alla Menora Mivtachim Arena, contro il Barcellona, con gli spagnoli attualmente terzi, con un successo in più rispetto al Maccabi. Insomma, si tratta per le due squadre di tre partite contro avversarie dirette nella corsa alla seconda fase di Eurolega e con una classifica molto corta ogni partita è quasi decisiva.

La partita tra Olimpia Milano e Panathinaikos OPAP non sarà visibile in diretta tv, ma sarà visibile in streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

Loading…

Loading…

Giovedì 16 gennaio 2020

Ore 20.05: Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

ducciofumero@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Ciamillo