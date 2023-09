Macedonia-Italia, Spalletti non convince: le pagelle

All’indomani di Macedonia del Nord-Italia arrivano le pagelle anche sul nuovo tecnico azzurro Luciano Spalletti.

Macedonia-Italia è stato il primo match che ha visto Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale azzurra. Quest’ultima però non è andata oltre il pari; in più il tecnico di Certaldo non avrebbe convinto al suo esordio ed il giorno dopo la suddetta sfida arrivano i voti in pagella per lui.

Corriere dello Sport – 5,5: “Vorrebbe altro ma non può: l’Italia è in cinque sedute, che sono poche, e riflette qualcosa di suo soltanto in qualche flash.”

Tuttomercatoweb – 5: “Nei movimenti dei terzini si vede già la sua idea di calcio però l’atteggiamento della ripresa dopo il gol del vantaggio è inspiegabile e non può bastare la precaria condizione fisica per giustifica una squadra così rinunciataria.”

La Gazzetta dello Sport – 5,5: “Di Spalletti si vede poco ed è comprensibile. Ma il secondo tempo ‘in attesa’ va scongiurato.”

Fonte foto: Flickr.com

