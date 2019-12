Madonna e Guy Ritchie si scontrano in tribunale per la custodia del figlio David

Nuova guerra in atto tra Madonna e il suo ex marito Guy Ritchie. I due si sono scontrati in tribunale per quanto riguarda l’affidamento di loro figlio David, che hanno adottato insieme nel 2005. La pop star è particolarmente legata al bambino, ma questo suo atteggiamento secondo il regista avrebbe ostacolato il rafforzarsi di un vero rapporto tra lui e suo figlio.

Lo scontro in tribunale

Guy Ritchie, quindi, esausto dal comportamento della ex moglie che, a tutti gli effetti, gli ha impedito di vedere suo figlio ha deciso di presentare una mozione in tribunale, qualche giorno prima di Natale. Uno dei motivi per cui il regista ha deciso di compiere questo passo così decisivo, risiede nel fatto che ad essere ostacolato non è solo il suo personale rapporto con il figlio adottivo, ma anche il legame con il secondogenito della coppia, Rocco, che attualmente vive con il padre. Sembra che l’udienza definitiva per la custodia di David si terrà ad inizio del nuovo anno. In questi anni, però, l’ormai 19enne Rocco ha dimostrato di essere particolarmente scapestrato, tanto da essere arrestato a soli 16 anni per possesso di droga.

Il rapporto con i figli

Già nelle prime fasi della loro separazione, i due avevano avuto dei problemi riguardo all’affidamento dei bambini, infatti sembrerebbe che Rocco non avesse mai avuto piacere a stare con la madre, mentre avrebbe accettato di buon grado trasferirsi dal padre. La cantante non poté far altro che accettare la decisione del figlio, pur soffrendone, motivo per cui il legame con il piccolo David si è intensificato ancor di più nel corso del tempo. Il rapporto con i figli non è mai stato idilliaco, come dimostra anche il legame con la sua primogenita Lourdes Maria che vive lontano dalla casa materna da ormai diversi anni.