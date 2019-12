Madonna ha un nuovo toy boy di 36 anni più giovane, i genitori di lui: “Lei vorrebbe sposarlo”

Madonna è senza dubbio una delle star più note in tutto il mondo, la sua musica ha accompagnato varie generazioni e le sue vicende amorose hanno appassionato i più affamati di gossip. Ed ecco che, all’età di 61 anni, la nota star del pop fa ancora parlare di sé. Nonostante stia girando mondo con un tour dal titolo Madame X, il motivo per cui si parla di lei è il ragazzo con cui la si vede circolare da un po’, il suo nuovo fidanzato.

Il suo nome è Ahlamalik Williams, un ballerino che fa parte del corpo di ballo che la accompagna durante i suoi concerti. I due sono stati già paparazzati da alcuni tabloid, ma in realtà non hanno fatto nulla per nascondere la loro storia d’amore. Il ragazzo ha solamente 26 anni e farebbe coppia con la cantante già da qualche mese, e secondo quanto rivelato dal settimanale Mirror, la loro storia andrebbe a gonfie vele. Vari sono i video che li ritraggono insieme, intenti a provare coreografie, oppure ad accennare alcuni brani noti della popstar.

L’incontro tra Madonna e i genitori del suo toy-boy

La nota testata inglese ha incontrato i genitori del giovane che non hanno esitato a rivelare che Madonna ha espresso il desiderio di conoscerli e il loro incontro è stato più piacevole di quanto si aspettassero. Drue e Laurie Williams hanno rispettivamente 59 e 53 anni, quindi quasi coetanei della cantante e hanno svelato i dettagli di questa conoscenza: “Madonna ha continuato a parlare di quanto ci tenesse a nostro figlio. Ha detto che è intelligente e di grande talento. Ci ha detto che è così innamorata di lui e che non avremo nulla di cui preoccuparci perché se ne prenderà cura”. Parole rassicuranti per dei genitori preoccupati, alle quali il padre del ballerino aggiunge: “Sappiamo che esiste un enorme divario di età tra i due – 36 anni. Madonna ha persino due anni più di me. Ma ho detto a mio figlio che l’amore non ha una fascia d’età. Gli o chiesto come si sente con lei e lui mi ha detto che non è mai stato più felice”.

Le altre storie con ragazzi più giovani

In realtà non è la prima volta che Madonna intrattiene relazioni con uomini ben più giovani di lei. Infatti, ricordiamo che dal 2010 al 2013 è stata insieme al ballerino francese Brahim Zaibat, da cui all’inizio della relazione la separavano 23 anni. Di seguito si è innamorata del ballerino olandese Timor Steffens, che aveva 26 anni. Nel 2017, infine, la cantante americana è stata vista insieme al modello portoghese Kevin Sampaio, 31 anni.