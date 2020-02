Maelle compie 11 anni, Antonella Clerici: “Auguri vita mia, amore infinito della mamma”

Era il 21 febbraio 2009, quando la vita di Antonella Clerici veniva impreziosita dalla nascita della sua primogenita Maelle. La bambina, nata dalla relazione poi finita con Eddy Martens, oggi compie 11 anni. La conduttrice ha celebrato questo giorno importante, condividendo il suo orgoglio di mamma con i fan. Sui social ha pubblicato una tenera dedica per la figlia Maelle.

Antonella Clerici fa gli auguri a Maelle

Era il lontano 2011 quando Antonella Clerici presentò la sua bambina agli spettatori portandola sul palco del Festival di Sanremo. Una scena che intenerì gli italiani ma suscitò anche qualche critica, perché Maelle sembrava, comprensibilmente, un pò intimorita dalle tante persone che la osservavano dalla platea. Oggi quella dolce bambina compie 11 anni. Antonella Clerici ha espresso l’immenso amore che prova per lei, in un post pubblicato sui social: “Sembra ieri e sono già passati 11 anni amore infinito della mamma. Auguri vita mia“. La dedica è accompagnata da una foto che ritrae madre e figlia strette in un abbraccio.

Maelle è figlia di Antonella Clerici e Eddy Martens

Maelle è figlia di Eddy Martens, con il quale Antonella Clerici ha avuto una relazione dal 2007 al 2016. Classe 1978, l’uomo ha svolto diversi lavori: dal ballerino, all’autore tv passando per il consulente di mercato per i calciatori, come da lui stesso dichiarato in un’intervista rilasciata a DiPiù. Attualmente, l’undicenne vive con la madre ad Arquata Scrivia. Con loro anche il compagno della conduttrice, Vittorio Garrone. Tra Eddy Martens e Antonella Clerici, dopo liti e accuse a mezzo stampa, sembra sia tornato il sereno per amore di Maelle. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, la conduttrice ha dichiarato: “Si è formato un cerchio di affetto che avvolge Maelle. I rapporti sono distesissimi. Eddy è un uomo intelligente”.