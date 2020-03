Mahmood e Gabriele sempre insieme, le foto su Chi

Mahmood è il protagonista di un servizio di “Chi”. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini mette il cantante di “Soldi” al centro del gossip. Un servizio, corredato da foto, pizzica il vincitore del Festival di Sanremo 2019 con Gabriele Esposito, il cantante e ballerino ex “Amici”. Sembrerebbe che i due siano ormai inseparabili. Una frequentazione che sarebbe sempre più assidua. Anche la loro amica in comune, Elodie, li aveva immortalati insieme durante una cena a Milano, i due continuerebbero a vedersi come dimostrano le foto.

Il feeling tra Mahmood e Gabriele Esposito

Da settimane, il cantante e il ballerino si frequenterebbero a Milano. All’interno del servizio, i due si scambiano abbracci e poi spariscono dietro lo stesso portone nella notte meneghina. Mahmood avrebbe archiviato il precedente sodalizio-flirt con Dardust per ricominciare con Gabriele Esposito.

Gabriele Esposito è il vincitore di Amici ‘ballo’ 2016

Gabriele Esposito è stato concorrente di “Amici” nello stesso anno di Elodie Di Patrizi, definitivamente sbocciata quest’anno a Sanremo, Lele Esposito e Sergio Sylvestre. Nel 2016, è stato proprio Gabriele Esposito a trionfare nella categoria ‘ballo’. In quella edizione, la quindicesima del talent più longevo d’Italia, a trionfare sarà Sergio Sylvestre. A Elodie Di Patrizi, il premio critica. In quell’anno, Gabriele Esposito si distinse per le sue capacità e per la sua sensibilità artistica.

Il 2020 di Mahmood

Dopo aver vissuto un 2019 da incorniciare, il 2020 di Mahmood è cominciato con “Rapide”, nuovo singolo che anticipa l’uscita del nuovo album per la fine dell’anno. È stato anche protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo, firmando il brano “Andromeda” di Elodie, prodotto da Dardust e incluso nel disco “This is Elodie”. Il brano si è classificato al settimo posto al Festival di Sanremo 2020.