Maksimovic, ecco perchè il difensore può finire sul mercato

Maksimovic, ecco perchè il difensore chiede la cessione

Il rinnovo del contratto sembrava cosa già fatta e, invece, Nikola Maksimovic potrebbe finire sul mercato. Stando alla versione offerta dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli avrebbe cambiato le cifre proposte inizialmente per il prolungamento del contratto e al serbo la cosa non sarebbe andata giù.

L’attuale ingaggio di Maksimovic si attesta su 1,3 milioni e con il nuovo accordo l’ex Torino sperava di raggiungere i 2 milioni. Il club azzurro, invece, avrebbe ridimensionato l’offerta, rivedendo la bozza di intesa siglata prima del lockdown, inducendo il giocatore a chiedere la cessione. Per questo c’è stata la frenata e, senza rinnovo, il centrale azzurro sarà messo sul mercato, dal momento che gli resterebbe un solo anno di contratto. Sulle sue tracce si sarebbero Fiorentina, Roma, Milan e Lazio in Italia, l’Everton in Premier League.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cessione Koulibaly, le offerte non soddisfano: ADL potrebbe bloccare tutto!

Boga-Napoli, trovata la formula. Ora è solo questione di tempo!

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La super vista dei colibrì: vedono colori che noi possiamo solo immaginare