Maksimovic verso la Lazio, il suo procuratore è in città

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Fali Ramadani agente di Maksimovic e Koulibaly è a Napoli. Il suo arrivo in città potrebbe aprire nuovi scenari per il futuro dei due azzurri. Ecco quanto riportato:

“Il difensore serbo spera ancora nel rinnovo, anche se non sembrano esserci i presupposti per l’accordo. La Lazio al momento rappresenta l’ipotesi più concreta per il suo futuro. Il suo agente Fali Ramadani è a Napoli, ha fatto un punto della situazione sulle prospettive per la prossima stagione con i suoi assistiti Koulibaly e Maksimovic.”

