Maldini: “Fino alla Salernitana eravamo lì, l’unica differenza era il Napoli”

Paolo Maldini sulla situazione in casa Milan

Crisi nerissima per il Milan in questo 2023. Ai microfoni di Dazn, nel pre partita della gara di San Siro contro il Torino, ha parlato Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica, commentando l’attuale situazione dalle parti di Milanello.

Queste le sue parole:

“Calabria credo che si riferisse a cose spiacevoli avvenute sui social, sappiamo come funziona sui social. Ogni partita è un’occasione, è inutile nascondere che gennaio non è cominciato nel migliore dei modi, le altre partite sono state sotto le aspettative. Le settimane in generale sono state varie, il lavoro è stato fatto bene e la ricerca è stata quella di fare le cose che facevamo prima. L’aspetto mentale fa il resto purtroppo, cerchi di trovare degli stimoli e dei punti per entrare nella testa dei giocatori. Non c’è una ricetta per uscirne, abbiamo passato periodi anche peggiori.

Pioli in discussione? Siamo in discussione tutti, sempre. Fa parte della vita di chi fa questo lavoro. Non è in discussione Pioli, il cambio di modulo arriva per ritrovare la solidità che si è persa. Non dobbiamo dimenticarci che fino alla partita con la Salernitana eravamo in linea con i punti dello scorso anno, l’unica differenza era il Napoli e poi ci siamo qualificati agli ottavi di Champions League”.

Fonte foto: Instagram @acmilan

