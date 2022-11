Maldini: “Scudetto? Tutto nelle mani del Napoli, lotteremo fino alla fine”

Paolo Maldini commenta la stagione in corso

Paolo Maldini è stato premiato, insieme a Frederic Massara, come “Best Sporting Director” ai Globe Soccer Awards a Dubai. Maldini ai microfoni di SkySport ha commentato anche la stagione del Napoli.

Queste le sue parole:

“[…] Erano anni bellissimi [quelli dove Napoli e Milan battagliavano per lo Scudetto, ndr.] per il calcio italiano. Avevamo una grandissima squadra, loro avevano Maradona e altri grandissimi campioni. Per noi è stato l’inizio di 25 anni di successi e adesso ci potrà essere questo scontro. Loro hanno messo in ombra tutto quello che hanno fatto le altre squadre perché noi avendo solamente due punti in meno dell’anno scorso e passato comunque il girone di Champions League ci troviamo ad avere 8 punti di distacco con una squadra che ha fatto sinceramente una prima parte di stagione incredibile. Grande merito a loro, sappiamo che non possiamo mollare. Ci saremo fino alla fine e vedremo: tutto è nelle loro mani e questo è un grande vantaggio, ma il campionato è molto lungo […]”.

Fonte foto: Twitter @acmilan

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

VIDEO – Victor Osimhen vince il Globe Soccer Awards: giovane emergente dell’anno

UEFA EURO 2032, si candida l’Italia: undici città coinvolte, c’è Napoli. Ecco quando l’assegnazione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici