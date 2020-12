Malfitano: “100 milioni spesi senza trovare una soluzione!”

Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha espresso la sua sul momento del Napoli.

Ai microfoni di Canale 8, nel corso della trasmissione “Fuorigioco“, Malfitano contesta chiaramente Gattuso ed alcune sue scelte:

“Secondo me in questo momento nemmeno Gattuso non sta capendo cosa deve fare. Credo che ci sia tanta confusione partendo proprio dall’allenatore, è lui che non riesce a trovare un equilibrio e a dare un’identità di gioco a questa squadra. Probabilmente il difetto nasce all’inizio quando, per gli investimenti fatti da De Laurentiis, si è dovuto orientare su un determinato modulo tattico che ha dato dei risultati ma non ha mai convinto. Col Torino il pareggio è arrivato di fortuna, il gol di Insigne è una prodezza di un singolo, non è il risultato di un gioco che possa far capire una superiorità. L’altra sera non ho visto questa superiorità, non sono d’accordo con chi dice che il Napoli avrebbe meritato il pareggio, per me il Torino ha giocato meglio. La situazione attuale può solo migliorare un po’ recuperando i giocatori che al momento sono indisponibili, però lo stesso allenatore deve dare a questa squadra un’identità. Non si può più continuare con gli esperimenti, non si può far giocare Fabian Ruiz e non Demme perché è un talento. Bisogna far giocare chi merita e soprattutto chi è in forma, si vede da un chilometro che i vari Di Lorenzo, Mario Rui, Fabian e Politano sono stanchi. E’ stata fatta una campagna acquisti di più di 100 milioni di euro e non si riesce a trovare una soluzione”

