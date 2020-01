Malore per Fedez, in hotel con la flebo a Dubai. Chiara Ferragni: “Ha urlato tutta la notte”

“Fede ha avuto un’indigestione e ha urlato tutta la notte. Diceva cose tipo “Basta!” e io gli dicevo che doveva vomitare per stare meglio. Ho dovuto chiamare la farmacia”: così Chiara Ferragni racconta sui social la disavventura del marito Fedez. In vacanza a Dubai insieme alla moglie e al piccolo Leone, il rapper si sarebbe sentito male. Nelle storie postate da Chiara su Instagram, Federico ha un flebo reidratante nel braccio, utile a integrare i liquidi persi. La Ferragni ha raccontato quanto era accaduto, divertendosi poi a prendere in giro il marito.

Fedez a cena da Salt Bae, poi l’indigestione

La sera prima del malore, Fedez e Chiara sono stati a cena in uno dei ristoranti più rinomati di Dubai, quello che fa capo al noto macellaio e chef turco Nusret Gökçe, meglio conosciuto come Salt Bae. Le storie postate dai due sui social hanno documentato la serata, con il celebre cuoco che li ha raggiunto al tavolo per una delle sue esibizioni culinarie. La brutta sorpresa è arrivata qualche ora dopo. L’influencer non ha attribuito la responsabilità del malore del marito al cibo mangiato. Potrebbero essere diversi altri i motivi del suo malessere.

Le vacanze a Dubai dei Ferragnez

Il clan “Ferragnez” è a Dubai quasi al completo. Con Federico, Chiara e Leone ci sono le sorelle di lei, Valentina e Francesca, con i rispettivi fidanzati. Presenti anche i genitori di Federico. Proprio la madre manager del rapper, pochi giorni fa, è finita nell’occhio del ciclone per il presunto account fake Twitter che le apparterebbe, secondo quanto raccontato da Chiara Ferragni. L’influencer lo ha inavvertitamente svelato in una story postata su Instagram. L’account è stato velocemente rimosso. Chiara ha giustificato così l’accaduto: “È della mamma di Fede che, come ogni mamma, difende il proprio figlio. I figli so’ pezzi ‘e core“.