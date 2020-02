Malore per Maria Grazia Cucinotta, le condizioni: “Sta meglio, solo una influenza”

Maria Grazia Cucinotta dopo aver accusato un lieve malore poco prima di entrare in scena, presso il Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia, sta meglio. Il malessere le è stato causato da una influenza molto forte e comune, che in questo periodo è particolarmente aggressiva. È la produzione dello spettacolo teatrale a tranquillizzare spettatori e fan con un comunicato: “La signora Cucinotta sta meglio, nulla di grave è solo una delle tante vittime di questa influenza. Resterà a riposo fino a che la febbre e le sue condizioni generali non miglioreranno. Ringraziamo tutti per la vostra partecipazione e per il vostro interessamento”.

Maria Grazia Cucinotta colpita da influenza

L’attrice si è sentita male nella serata dell’11 febbraio 2020 ed è stata portata via in ambulanza Castellammare di Stabia (Napoli), dove avrebbe dovuto recitare in uno spettacolo a Teatro Supercinema.

Lo spettacolo annullato

L’attrice avrebbe dovuto comparire sul palcoscenico per la commedia “Figlie di Eva”, al fianco di Vittoria Belvedere e Michel Andreozzi, con la regia di Massimiliano Vado. La Cucinotta avrebbe iniziato ad accusare un malessere già in camerino. Inizialmente decisa a recitare comunque, sarebbe peggiorata progressivamente, al punto da chiamare un medico. A quel punto è arrivata un’ambulanza, che ha trasportato l’artista all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Gli auguri del teatro di Castellammare

E sono giunti in mattinata anche gli auguri del Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia: “Si rimetta presto”, leggiamo in una nota. Lo spettacolo era molto atteso ed è stato annullato. Sarà adesso cura della direzione del teatro comunicare tempestivamente la nuova data dello spettacolo non appena verrà individuata dalla produzione stessa.